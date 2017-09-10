Дибала: игроки «Ювентуса» хорошо потрудились и заслужили победу над «Кьево»

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала прокомментировал победу чемпионов Италии над «Кьево» (3:0) в третьем туре Серии А в преддверии встречи с «Барселоной» на старте группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда я появился на поле, моя команда уже выигрывала. Так что мы немного изменили схему, чтобы появилось больше свободного пространства. Мы хорошо потрудились и заслужили эту победу.
Я в порядке, немного устал от перелёта, но очень счастлив. Мы с уважением отнеслись к «Кьево» и проявим такое же уважение по отношению к «Барселоне» в Лиге чемпионов», — сказал форвард в эфире Mediaset Premium.
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