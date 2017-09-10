Вейналдум: оставшись вдесятером, «Ливерпуль» должен был сыграть лучше

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум считает, что красные должны были действовать лучше в матче с «Манчестер Сити» (0:5) в четвёртом туре Премьер-лиги после удаления Садио Мане на 37-й минуте после опасной атаки голкипера. Оставшись в меньшинстве, гости пропустили четыре гола.
«Мы должны вынести урок из этого поражения, поскольку никогда не знаешь, когда это произойдёт снова. А когда такая ситуация случится, мы должны быть к ней готовы. Конечно, «Манчестер Сити» — отличная команда с очень хорошими футболистами, но и мы должны были сыграть лучше, оставшись вдесятером.
Мы многое извлекли из этого матча, теперь следует двигаться дальше», — приводит комментарий хавбека пресс-служба мерсисайдцев.
Гвардиола: может, после фола Мане Эдерсон станет ещё большим красавцем!