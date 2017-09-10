Экс-футболист «Локомотива» и «Томи» О’Коннор открыл в Шотландии футбольную школу

Бывший футболист «Локомотива» и «Томи» Гарри О’Коннор рассказал о запуске своей футбольной школы в Шотландии, которая начала работу в этом году.
«После возвращения из России с футболом для меня было покончено. В „Томи“ мне не заплатили, и это полностью уничтожило меня. Поэтому когда я вернулся в Шотландию, то решил, что футбол не стоит всего того, чем пожертвовала моя семья и я сам. Тогда я начал думать о том, что могу сделать, чтобы помочь детям. Понял, что могу помогать людям и обществу, запустив футбольную школу», — цитирует О’Коннора Scotsman.
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