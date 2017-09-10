СМИ: Моуринью отказался пожать руку Хьюзу, так как тот просил судью удалить его

Причиной того, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался пожать руку коллеге из «Сток Сити» Марку Хьюзу по окончании матча 4-го тура английской Премьер-лиги, стало поведение наставника «гончаров», который пытался добиться удаления португальского специалиста, сообщает ESPN FC.
По данным источника, во время матча, который завершился вничью со счётом 2:2, Моуринью пересёк границу технической зоны «Сток Сити», а Хьюз в ответ толкнул тренера манкунианцев, сказав ему убраться в нецензурной форме. Затем Хьюз попросил главного судью матча Нила Суорбрика отправить Моуринью на трибуны.
Португалец пожал руки остальным членам тренерского штаба «Стока», а после матча отказался отвечать на вопрос журналиста о нежелании пожать руку Хьюзу.