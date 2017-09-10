«Динамо» — «Зенит»: петербуржцев поддержат до 2 тыс. болельщиков

10 сентября на стадионе «Арена Химки» состоится матч 9-го тура российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» примет петербургский «Зенит».
На матче ожидается до 12 тыс. зрителей, команду гостей поддержат до 2 тыс. болельщиков, сообщает официальный сайт «Зенита».
«Динамо» сыграет в белой форме, голкипер — в жёлтой, а «Зенит» выйдет на поле в лазурных футболках; вратарь — в зелёной.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит». Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.
В. Панченко: «Динамо» с «Зенитом» минимум сыграет вничью