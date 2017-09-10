В Турции во время матча вратарю попали в голову бутылкой с водой

Неприятный инцидент произошёл во время вчерашнего матча 4-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир» в Стамбуле.
Болельщики «Фенербахче» бросили с трибун бутылку с водой и попали ей в голову голкиперу «Истанбул Башакшехир» Волкану Бабаджану, сообщает 101 Great Goals. К счастью, вратарь серьёзно не пострадал и смог продолжить игру. Тем не менее, судя по всему, «Фенербахче» грозит наказание за поведение болельщиков.
Матч завершился домашним поражение «Фенербахче» (2:3), пропустившим решающий гол уже в компенсированное время.
Данный эпизод можно посмотреть в «Твиттере».
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