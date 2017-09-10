Бывший хавбек «Кубани» и «Краснодара» Пиззелли забил с углового

Полузащитник Маркос Пиззелли, известный в России по выступлению за «Кубань» и «Краснодар», отметился эффектным голом в матче Кубка Саудовской Аравии.
«Аль-Шабаб», за который выступает Пиззелли, с минимальным счётом обыграл «Аль-Батен», и именно армянский хавбек стал автором единственного гола.
На 68-й минуте мяч после углового в исполнении 32-летнего Пиззелли оказался в сетке ворот.
За «Кубань» полузащитник выступал в 2012—2013 годах, а игроком «Краснодара» являлся в 2013—2014 годах.
Гол Маркоса Пиззелли можно посмотреть в Youtube.
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