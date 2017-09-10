Ригони дебютирует за «Зенит» в матче с «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на матч 9-го тура российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Сов, Тиам, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.
Запасные: Нарубин, Калугин, Шунич, Сапета, Зотов, Ташаев, Катрич, Погребняк, Зотов, Вандерсон.
В составе «Зенита» на поле с первых минут появится полузащитник Эмилиано Ригони — аргентинец сегодня дебютирует за петербургский клуб.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Краневиттер, Дзюба, Полоз.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит». Начало — в 14:00 мск.