Шох избран главой МОА «Черноземье»

Известный футбольный функционер Рохус Шох стал новым главой межрегиональной ассоциации «Черноземье», одержав победу на досрочных выборах президента организации, которые прошли в Москве, сообщает сайт Федерации футбола Волгоградской области. Кандидатуру Шоха поддержали единогласно все делегаты конференции.
На этом посту Шох сменил Рудольфа Ходеева, являвшегося главой ассоциации с конца 1990-х годов и ушедшего в августе в отставку.
Шох является членом исполкома РФС и возглавляет волгоградскую региональную Федерацию футбола.
Рохус Шох был избран на последнее свободное место в исполком РФС