Тренер «Ньюкасла» Бенитес пропустит матч со «Суонси»

«Ньюкасл Юнайтед» официально объявил о том, что главный тренер команды Рафаэль Бенитес не будет присутствовать на матче 4-го тура английской Премьер-лиги со «Суонси Сити».
57-летний испанский специалист восстанавливается после операции. Руководить «сороками» будут помощники Бенитеса, который будут поддерживать связь с главным тренером.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Бенитес перенёс хирургическое вмешательство в связи с инфекцией, появившейся после удаления грыжи.
Матч «Суонси» — «Ньюкасл» состоится на стадионе «Либерти» 10 сентября. Начало встречи в 18:00 мск.