«Енисей» разгромил «Луч-Энергию», «Зенит-2» сыграл вничью с «Кубанью»

«Енисей» разгромил «Луч-Энергию» в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 4:0.
Голами в составе хозяев отметились Андрей Козлов, Константин Гарбуз, Артур Саркисов и Михаил Комков, реализовавший пенальти.
В параллельном матче «Зенит-2» на своём поле сыграл вничью с «Кубанью» (3:3). За сине-бело-голубых отличились Александр Еловских, Андрей Панюков и Дмитрий Плетнев, в составе краснодарской команды забили Алексей Гай, Николай Марков и Спартак Гогниев.
В другой игре 13-го тура ФНЛ «Сибирь» поделила очки с «Волгарём» (1:1).