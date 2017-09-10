Баслер: слышал, что Анчелотти подписал контракт с китайским клубом

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Марио Баслер заявил, что, по его информации, наставник мюнхенцев Карло Анчелотти покинет команду грядущей зимой и переберётся в чемпионат Китая.
«Я слышал, что Анчелотти подписал контракт с китайским клубом. По моей информации, он покинет „Баварию“ зимой, когда в Китае начнётся чемпионат. Не могу утверждать, что эта информация на 100 % правдива, но у меня надёжный источник, и я ему доверяю», — цитирует Баслера Football Italia.
58-летний Анчелотти начал тренировать «Баварию» летом 2016 года и выиграл с клубом чемпионат Германии и два Суперкубка страны.
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