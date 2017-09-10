«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Краснодара» на встречу девятого тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 10 сентября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Засеев, Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Сысуев, Игбун.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Жигулёв, Перейра, Классон, Смолов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Краснодар». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.