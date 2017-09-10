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«Интер» на своём поле обыграл СПАЛ

10 сентября 2017, воскресенье. 15:30 Футбол

«Интер» одержал победу над СПАЛ в матче третьего тура итальянской серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче ударом с пенальти на 27-й минуте открыл Мауро Икарди. Судья назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора. В концовке встречи Иван Перишич закрепил победу миланской команды.

«Интер» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. СПАЛ (4) располагается на девятой строчке.

Италия - Серия А. 3-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 13:30 МСК
Интер М
Милан
2 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 – Икарди – 27 (пен), 2:0 – Перишич – 87
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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