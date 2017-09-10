«Интер» на своём поле обыграл СПАЛ

«Интер» одержал победу над СПАЛ в матче третьего тура итальянской серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче ударом с пенальти на 27-й минуте открыл Мауро Икарди. Судья назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора. В концовке встречи Иван Перишич закрепил победу миланской команды.
«Интер» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. СПАЛ (4) располагается на девятой строчке.