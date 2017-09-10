Форвард «Марибора»: в игре со «Спартаком» сделаем всё для хорошего результата

Бразильский нападающий «Марибора» Маркос Таварес поделился ожиданиями от участия в групповом этапе Лиги чемпионов и от домашнего матча первого тура со «Спартаком», который состоится 13 сентября.
«Групповой этап Лиги чемпионов – это то, чего мы хотели. «Марибор» сыграет в крупнейшем клубном турнире. Что касается «Спартака», мы ждём информацию относительно их субботнего матча с «Рубином». Собираемся тщательно подготовиться и выйти на поле в матче с красно-белыми с большим желанием. Вместе с нашими болельщиками сделаем всё, чтобы стартовать в Лиге чемпионов с хорошего результата», — цитирует Тавареса Sportklub.si.
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«Марибор» перед матчем со «Спартаком» сыграл дома вничью с «Целе»