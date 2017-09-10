«Тюмень» на своём поле обыграла «Шинник»

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» на своём поле принимала «Шинник». Встреча проходила на стадионе «Геолог» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Артём Юсупов и Владимир Лешонок. Таким образом, «Тюмень» прервала свою четырёхматчевую серию без побед в ФНЛ, а ярославцы потерпели второе поражение подряд.
«Шинник» (23 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Тюмень» (11) поднялась с последней 20-й строчки на 17-ю.