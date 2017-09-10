«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Динамо», потеряв очки во втором матче подряд

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче девятого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме московская команда была ближе к голу, в частности, в перекладину попал нападающий Кирилл Панченко. Во второй половине игры сине-бело-голубые стали чаще атаковать ворота соперника, однако размочить счёт так и не смогли.
«Зенит» во втором туре подряд потерял очки и с 21 баллом в активе идёт на первом месте в таблице РФПЛ. «Динамо» (9) — 11-е.
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