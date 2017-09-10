Манчини: мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы

Главного тренера «Зенита» Роберто Манчини на пресс-конференции после гостевой ничьей с «Динамо» (0:0) в матче девятого тура РФПЛ спросили, почему он любит аргентинцев.
«Мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы. У аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру. У меня есть опыт работы с ними, и когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ей воспользовался», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
После прихода Манчини «Зенит» приобрёл пять аргентинских футболистов. В клуб из Санкт-Петербурга перешли защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Матиас Краневиттер, Леандро Паредес и Эмилиано Ригони, а также нападающий Себастьян Дриусси.
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