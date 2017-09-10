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Аленичев: «Енисей» должен был забивать «Лучу» гораздо больше, чем четыре мяча

10 сентября 2017, воскресенье. 16:34 Футбол

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мнением о победе своей команды, обыгравшей со счётом 4:0 «Луч-Энергию» в домашнем матче 13-го тура ФНЛ.

«Очень хорошую игру провели сегодня. Считаю, по качеству был наш лучший матч в этом сезоне. Особенно понравился первый тайм. Очень рад, что ребята практически на сто процентов выполнили тренерскую установку — мы планировали начать очень агрессивно, встречать соперника на их половине поля, свободно выходить из обороны в атаку, забить быстрый гол.

Единственное, что меня сегодня огорчило — низкий процент реализации моментов. Мы должны были забивать сегодня гораздо больше, чем четыре мяча. Подавляющее преимущество по ходу всего матча. Во втором тайме хотелось дать возможность поиграть тем ребятам, кто получал мало игрового времени — они вошли неплохо в игру.

Есть ли информация по травме Саркисова? Только завтра сделают снимок коленного сустава. Возможно, что-то серьёзное. Доволен ли дебютом Никиты Чичерина? Никита давно не имел игровой практики в официальных матчах. Тем, как он сыграл, я доволен. Уверен, что Никита может играть ещё лучше", — сказал Аленичев.

ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
4 : 0
Луч-Энергия
Владивосток
1:0 – Козлов – 7, 2:0 – Гарбуз – 43, 3:0 – Саркисов – 45, 4:0 – Комков – 80 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Луч-Энергия ФК Енисей Дмитрий Аленичев
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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