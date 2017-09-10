«Бэйцзин Гоань» и «Яньбянь Фуде» забили 8 голов на двоих в игре чемпионата Китая

В матче 24-го тура чемпионата Китая «Бэйцзин Гоань» принимал на своём поле «Яньбянь Фуде». Встреча проходила на стадионе «Пролетарий» и завершилась со счётом 4:4.
Хозяева поля вели со счётом 1:0, после чего уступали по ходу встречи 1:3, затем снова повели в счёте (4:3), но в концовке всё же упустили победу. За «Бэйцзин Гоань» по дублю оформили Юй Ян и Хонатан Сориано. В составе «Яньбянь Фуде» хет-трик оформил Бубакар Травалли, а ещё один гол забил Ричард Гузмич.
«Бэйцзин Гоань» (37 очков) расплагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, «Яньбянь Фуде» (15) находится на последней 16-й строчке.