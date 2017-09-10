Калитвинцев: не будем стесняться — эта ничья с «Зенитом» приближена к победе

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением о домашнем матче девятого тура РФПЛ с «Зенитом», завершившемся со счётом 0:0.
«Мы отдавали отчёт, с кем играем. Наш соперник – лидер чемпионата. Мы понимали, во что они будут играть, и построили игру так, как вы видели. Мы не отбивались, а пытались затянуть их на свою половину, насытить оборону и использовать оперативный простор. В первом тайме удавалось, добегали до штрафной, не дальше, но после перерыва нас поджал к своей штрафной «Зенит».
Удовлетворён игрой в обороне, а переходом из обороны в атаку – не очень. Не будем стесняться: эта ничья приближена к победе. Благодаря самопожертвованию, самоотдаче команда сыграла очень собранно. Мы не отобрали, а взяли одно очко.
«Динамо» не забивает три матча? С атакой надо делать то же самое, что и с обороной. Когда мы пропускаем, спрашивают, что делать с обороной. Надо вернуть атаку, которая у нас была, каждодневно думаем об этом перед тренировками, а там отрабатываем. Неплохо получается.
Задачей Вандерсона было зацепиться за мяч, что он и делает. Мы не могли выйти из обороны в атаку, а выпустили его, чтобы он цеплялся. Однажды он ошибся, но он старался делать то, что мы просили", — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.