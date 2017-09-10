«Шахтёр» лишился защитника на 6-8 недель в преддверии старта в Лиге чемпионов

На 60-й минуте матча 8-го тура чемпионата Украины «Шахтёр» – «Заря» (3:1) центральный защитник донецкой команды Сергей Кривцов в игровом моменте получил травму.
По информации медицинской службы «Шахтёра», у Кривцова перелом правого надколенника. Консервативное лечение и восстановление 26-летнего игрока займёт 6-8 недель.
13 сентября «Шахтёр» ожидает домашний матч с «Наполи» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками украинской команды по группе также являются «Манчестер Сити» и «Фейеноорд».