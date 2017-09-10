Силкин: самоотдача «Динамо» не позволила «Зениту» добиться победы

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал домашнюю ничью команды с «Зенитом» (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ
«Та самоотдача, которую проявило «Динамо», не позволила «Зениту» добиться победы. Петербуржцы играли не агрессивно. Возможно, сказался перерыв, многие были в сборных, перелёты… Впереди Еврокубки, из-за этого может быть уровень мотивации у «Зенита» стал ниже.
«Динамо» заработало важное очко. Были моменты, подходы к воротам «Зенита», но не смогли распорядиться своими шансами», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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