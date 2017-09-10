175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Силкин: самоотдача «Динамо» не позволила «Зениту» добиться победы

10 сентября 2017, воскресенье. 16:46 Футбол

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал домашнюю ничью команды с «Зенитом» (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ

«Та самоотдача, которую проявило «Динамо», не позволила «Зениту» добиться победы. Петербуржцы играли не агрессивно. Возможно, сказался перерыв, многие были в сборных, перелёты… Впереди Еврокубки, из-за этого может быть уровень мотивации у «Зенита» стал ниже.

«Динамо» заработало важное очко. Были моменты, подходы к воротам «Зенита», но не смогли распорядиться своими шансами», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

Калитвинцев: не будем стесняться — эта ничья с «Зенитом» приближена к победе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Зенит Сергей Силкин
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
16:52 «Динамо» — «Зенит» — 0:0. Видеообзор матча
16:46 Силкин: самоотдача «Динамо» не позволила «Зениту» добиться победы
16:45 Лепёхин: «Зенит» должен забивать в каждом матче и показывать гораздо лучшую игру
16:42 «Шахтёр» лишился защитника на 6-8 недель в преддверии старта в Лиге чемпионов
16:39 Рыков: не разделяю мнение фанатов «Динамо», которые оскорбляли Кокорина
16:39 Калитвинцев: не будем стесняться — эта ничья с «Зенитом» приближена к победе
16:35 «Бэйцзин Гоань» и «Яньбянь Фуде» забили 8 голов на двоих в игре чемпионата Китая
16:34 Аленичев: «Енисей» должен был забивать «Лучу» гораздо больше, чем четыре мяча
16:31 Тренер «Луча» после поражения 0:4: жалко, что наша команда не вышла на игру
16:31 Темников: закономерная ничья. За «Зенит» играют люди, а не звёзды
16:15 Манчини: мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы
16:14 Ван Гал: в сборной Промес мог бы хорошо выполнять роль нападающего в схеме 3-5-2
16:11 Манчини: жду голов от Дзюбы в ближайшее время
16:09 Калитвинцев: не против, если «Динамо» начнут называть грозой авторитетов
16:06 Манчини: игроки «Зенита» медленно шевелили ногами в матче с «Динамо»
15:54 «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Динамо», потеряв очки во втором матче подряд
15:53 «Тюмень» на своём поле обыграла «Шинник»
15:51 Форвард «Марибора»: в игре со «Спартаком» сделаем всё для хорошего результата
15:30 «Интер» на своём поле обыграл СПАЛ
15:23 «Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
15:10 Эйдур Гудйонсен объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет
15:06 Баслер: слышал, что Анчелотти подписал контракт с китайским клубом
14:54 «Енисей» разгромил «Луч-Энергию», «Зенит-2» сыграл вничью с «Кубанью»
14:52 Соперник «Зенита» по Лиге Европы одержал третью победу кряду на старте Примеры
14:18 Серия А утвердила новое время начала матча «Лацио» — «Милан»
14:17 Тайсон: Коваленко — драгоценность украинского футбола!
14:12 Г. Невилл: Кевин Де Брёйне напоминает мне Дэвида Бекхэма
14:07 Игроки «Кальяри» угостили пивом рабочих, построивших временный стадион для клуба
13:47 Тренер «Ньюкасла» Бенитес пропустит матч со «Суонси»
13:36 Шох избран главой МОА «Черноземье»
13:21 Матч «Лацио» — «Милан» перенесён из-за погодных условий
13:10 Моуринью: не могу сказать, что в моей карьере встречались парни лучше, чем Матич
12:53 Ригони дебютирует за «Зенит» в матче с «Динамо»
12:39 Педро: «Челси» играет очень хорошо, мы движемся в верном направлении
12:23 Матч Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА обслужит испанский арбитр Мальенко
12:16 Мората: первая строчка — это самое важное для «Челси», так что нам надо работать
12:00 «Краснодар» обыграл «Уфу» и возглавил таблицу молодёжного первенства
11:59 Бывший хавбек «Кубани» и «Краснодара» Пиззелли забил с углового
11:44 Бош: Ярмоленко играл в центре атаки, так как у «Боруссии» не получалось впереди
11:29 Игроки «Ньюкасла» получат £ 20 млн, если выиграют Кубок Англии в этом сезоне
11:16 В Турции во время матча вратарю попали в голову бутылкой
11:16 Хедира и Маркизио не помогут «Ювентусу» в матче с «Барселоной»
10:45 «Динамо» — «Зенит»: петербуржцев поддержат до 2 тыс. болельщиков
10:24 Бубнов: «Спартак» в матче с «Рубином» напомнил себя образца прошлого сезона
10:22 Абденнур: «Зенит» — клуб с историей и красивым стадионом, но я выбрал «Марсель»
Все новости RSS
Партнерский контент