«Динамо» — «Зенит» — 0:0. Видеообзор матча

В матче девятого тура российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало на своём поле «Зенит». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме московская команда была ближе к голу, в частности, в перекладину попал нападающий Кирилл Панченко. Во второй половине игры сине-бело-голубые стали чаще атаковать ворота соперника, однако размочить счёт так и не смогли.
«Зенит» во втором туре подряд потерял очки и с 21-м баллом в активе идёт на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо» (9) находится на 11-й строчке.
Посмотреть видео можно на официальном канале «Зенита» в YouTube.
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