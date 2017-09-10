175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хольмен: теперь можно говорить, что «Динамо» способно играть с лучшими клубами

10 сентября 2017, воскресенье. 17:47 Футбол

Защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ.

«Сегодня мы играли от обороны, рассчитывали, в основном, на контратаки. В первом тайме это удавалось, а во втором – немного оставили силы. Переход в атаку требовал от нас всё больше сил в конце матча. В первой половине у нас были моменты, могли забить и выиграть.

Люди видят имя «Динамо» и считают, что это большой клуб. Так и есть. Но это наш первый сезон после возвращения из ФНЛ. Мы должны продолжать бороться каждый раз так, как сегодня. Наши защитники сегодня были хороши, поддерживали друг друга и хорошо вступали в единоборства. Считаю, что мы неплохо выступили.

В ФНЛ мы доминировали практически в каждой игре. В РФПЛ команды сильнее и простых матчей уже нет. Это тяжело. И должно быть ещё тяжелее. Но «Динамо» готово к этому, мы тренировались. Надеюсь, покажем это в будущем.

Я хотел реванша в этом матче, ведь именно после поражения «Зениту» весной 2016 года «Динамо» вылетело в ФНЛ. Наш вылет был неприятным опытом. Это был один из самых сложных моментов в карьере. Очень хотел выиграть сегодня, но по игре должны быть рады и одному очку. Зато теперь, думаю, мы действительно можем говорить, что способны играть с лучшими командами.

«Зенит» — чемпион? Не знаю. Может быть. Сейчас ещё старт сезона и «Зенит» отлично выглядит, но впереди ещё много матчей, так что посмотрим. Не думаю о них. Что касается того, с кем было сложнее играть – со «Спартаком» или «Зенитом», то это были два разных матча. Хотя со «Спартаком» нам удалось взять контроль над мячом во втором тайме и получить преимущество, а против «Зенита» больше играли в защите… Не могу сравнить всё равно, это разные соперники», — передаёт слова Хольмена корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Калитвинцев: не будем стесняться — эта ничья с «Зенитом» приближена к победе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Спартак Себастьян Хольмен
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
18:23 «Краснодар» выиграл у «Уфы» благодаря голу Смолова и вышел на третье место
18:22 «Герта» и «Вердер» сыграла вничью при судействе Штайнхаус
18:22 А. Давыдов: когда Панюкова ждать в основном составе «Зенита» — вопрос не ко мне
18:14 Сери: «Барселона»? Я перевернул эту страницу своей жизни 31 августа
18:07 Тренер СПАЛа: «Интер» в этом сезоне будет бороться за чемпионский титул
18:00 «Фиорентина» со счётом 5:0 разгромила «Верону», одержав первую победу в сезоне
18:00 «Оренбург» разгромил «Химки», «Тамбов» обыграл «Томь»
17:49 Эдер выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Ахматом»
17:47 Хольмен: теперь можно говорить, что «Динамо» способно играть с лучшими клубами
17:30 «Боруссия» лишилась Шмельцера из-за травмы на шесть недель
17:30 «Кристал Пэлас» проиграл четвёртый кряду матч АПЛ на старте сезона
17:29 Штайнхаус – первая женщина-арбитр, обслуживающая матч 1-го дивизиона в Европе
17:25 Перфоманс в честь Панченко, комментатор Хохлов — в фотообзоре «Динамо» — «Зенит»
17:18 Шунин: к оскорбительным кричалкам, звучавшим с трибун, отношусь равнодушно
17:05 Гол Аршавина помог «Кайрату» обыграть «Кайсар»
16:52 «Динамо» — «Зенит» — 0:0. Видеообзор матча
16:46 Силкин: самоотдача «Динамо» не позволила «Зениту» добиться победы
16:45 Лепёхин: «Зенит» должен забивать в каждом матче и показывать гораздо лучшую игру
16:42 «Шахтёр» лишился защитника на 6-8 недель в преддверии старта в Лиге чемпионов
16:39 Рыков: не разделяю мнение фанатов «Динамо», которые оскорбляли Кокорина
16:39 Калитвинцев: не будем стесняться — эта ничья с «Зенитом» приближена к победе
16:35 «Бэйцзин Гоань» и «Яньбянь Фуде» забили 8 голов на двоих в игре чемпионата Китая
16:34 Аленичев: «Енисей» должен был забивать «Лучу» гораздо больше, чем четыре мяча
16:31 Тренер «Луча» после поражения 0:4: жалко, что наша команда не вышла на игру
16:31 Темников: закономерная ничья. За «Зенит» играют люди, а не звёзды
16:15 Манчини: мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы
16:14 Ван Гал: в сборной Промес мог бы хорошо выполнять роль нападающего в схеме 3-5-2
16:11 Манчини: жду голов от Дзюбы в ближайшее время
16:09 Калитвинцев: не против, если «Динамо» начнут называть грозой авторитетов
16:06 Манчини: игроки «Зенита» медленно шевелили ногами в матче с «Динамо»
15:54 «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Динамо», потеряв очки во втором матче подряд
15:53 «Тюмень» на своём поле обыграла «Шинник»
15:51 Форвард «Марибора»: в игре со «Спартаком» сделаем всё для хорошего результата
15:30 «Интер» на своём поле обыграл СПАЛ
15:23 «Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
15:10 Эйдур Гудйонсен объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет
15:06 Баслер: слышал, что Анчелотти подписал контракт с китайским клубом
14:54 «Енисей» разгромил «Луч-Энергию», «Зенит-2» сыграл вничью с «Кубанью»
14:52 Соперник «Зенита» по Лиге Европы одержал третью победу кряду на старте Примеры
14:18 Серия А утвердила новое время начала матча «Лацио» — «Милан»
14:17 Тайсон: Коваленко — драгоценность украинского футбола!
14:12 Г. Невилл: Кевин Де Брёйне напоминает мне Дэвида Бекхэма
14:07 Игроки «Кальяри» угостили пивом рабочих, построивших временный стадион для клуба
13:47 Тренер «Ньюкасла» Бенитес пропустит матч со «Суонси»
13:36 Шох избран главой МОА «Черноземье»
Все новости RSS
Партнерский контент