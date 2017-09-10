Хольмен: теперь можно говорить, что «Динамо» способно играть с лучшими клубами

Защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ.
«Сегодня мы играли от обороны, рассчитывали, в основном, на контратаки. В первом тайме это удавалось, а во втором – немного оставили силы. Переход в атаку требовал от нас всё больше сил в конце матча. В первой половине у нас были моменты, могли забить и выиграть.
Люди видят имя «Динамо» и считают, что это большой клуб. Так и есть. Но это наш первый сезон после возвращения из ФНЛ. Мы должны продолжать бороться каждый раз так, как сегодня. Наши защитники сегодня были хороши, поддерживали друг друга и хорошо вступали в единоборства. Считаю, что мы неплохо выступили.
В ФНЛ мы доминировали практически в каждой игре. В РФПЛ команды сильнее и простых матчей уже нет. Это тяжело. И должно быть ещё тяжелее. Но «Динамо» готово к этому, мы тренировались. Надеюсь, покажем это в будущем.
Я хотел реванша в этом матче, ведь именно после поражения «Зениту» весной 2016 года «Динамо» вылетело в ФНЛ. Наш вылет был неприятным опытом. Это был один из самых сложных моментов в карьере. Очень хотел выиграть сегодня, но по игре должны быть рады и одному очку. Зато теперь, думаю, мы действительно можем говорить, что способны играть с лучшими командами.
«Зенит» — чемпион? Не знаю. Может быть. Сейчас ещё старт сезона и «Зенит» отлично выглядит, но впереди ещё много матчей, так что посмотрим. Не думаю о них. Что касается того, с кем было сложнее играть – со «Спартаком» или «Зенитом», то это были два разных матча. Хотя со «Спартаком» нам удалось взять контроль над мячом во втором тайме и получить преимущество, а против «Зенита» больше играли в защите… Не могу сравнить всё равно, это разные соперники», — передаёт слова Хольмена корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.