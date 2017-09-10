Эдер выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на предстоящий сегодня в Грозном матче 9-го тура российской Премьер-Лиги.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенге.
У «железнодорожников» на поле с первых минут появится нападающий Эдер — для португальского игрока это будет первый официальный матч за красно-зелёных.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск.
Сёмин: Эдер может появиться на поле в матче с «Ахматом», рассчитываю на него