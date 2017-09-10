Хавбек «Кубани»: в матче с «Зенитом-2» нам была нужна победа

Полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов прокомментировал гостевую ничью с «Зенитом-2» (3:3) в матче 13-го тура ФНЛ. Краснодарская команда сравняла счёт в этой встрече благодаря голу на пятой компенсированной минуте.
«Нам удалось отыграться в самом конце матча. Это, конечно, хорошо. Но не могу сказать, что результат положительный, нам нужна была победа. В очередной раз пропустили нелепые голы. Согласен, что пропускаем в чемпионате пока действительно многовато. Сложно сказать, с чем это связано. Мы стараемся действовать с акцентом на атаку, но дело не в этом. Просто нам забивают из-за наших же ошибок, а не в результате каких-то выдающихся действий соперников. Будем работать, чтобы надежнее играть в обороне и сыграть на ноль», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
21-летний Коновалов, который является воспитанником «Спартака», в этом сезоне он провел в составе «Кубани» 12 матчей и отметился голевой передачей.