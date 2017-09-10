Голы Муньяина и Адуриса принесли «Атлетику» из Бильбао победу над «Жироной»

«Атлетик» из Бильбао победил «Жирону» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 25-й минуте нападающий Икер Муньяин вывел свою команду вперёд. В дебюте второго тайма форвард Ариц Адурис удвоил преимущество хозяев.
«Атлетик» из Бильбао с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона», потерпевшая первое поражение в турнире, с четырьмя баллами находится на 11-й строчке.