Морено: Коутиньо всё мне рассказывает, но о «Барселоне» спрашивайте его самого

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено выразил радость в связи с тем, что полузащитник Филиппе Коутиньо остался в команде. В летнее трансферное окно бразилец хотел перейти в «Барселону», но клубы не смогли договориться о сделке.
«Это отличная новость. Сохранить такого игрока — большой плюс для всех. Он один из лучших футболистов, с которыми я играл.
Мне не хочется вдаваться в подробности неудачного перехода Коутиньо в „Барселону“. Он мой близкий друг и рассказывает мне всё, но лучше спросить об этом его самого», — цитирует Морено Mundo Deportivo.
Клопп: Коутиньо не сделал ничего непростительного. Всё нормально