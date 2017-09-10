«Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Суонси Сити» в отсутствие Бенитеса

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Суонси Сити» в матче 4-го тура АПЛ. Встреча проходила в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 76-й минуте отличился Джамал Ласcеллс.
«Ньюкасл Юнайтед» одержал вторую победу в турнире подряд. Главный тренер команды Рафаэль Бенитес не присутствовал на матче из-за последствий операции. 57-летний Бенитес перенёс хирургическое вмешательство в связи с инфекцией, появившейся после удаления грыжи.
«Ньюкасл Юнайтед» (6 очков) занимает 10-е место в АПЛ, «Суонси Сити» (4 балла) — 15-й.