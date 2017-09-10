«Лион» выиграл у «Генгама» и вышел на третье место в чемпионате Франции

«Лион» выиграл у «Генгама» в матче пятого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В середине первого тайма Мариано вывел «Лион» вперёд. На 71-й минуте Марку Тюрам провёл ответный гол, но уже минуту спустя Набиль Фекир вернул лидерство хозяевам.
«Лион», набравший 11 очков, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 и отстаёт от лидирующего «ПСЖ» на четыре балла. «Генгам» (6 очков) находится на 12-й строчке.