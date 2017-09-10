Калешин: качество игры «Кубани» говорит о глубоком кризисе в нашем клубе

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от ничьей с «Зенитом-2» (3:3) в выездном матче 13-го тура Футбольной национальной лиги.
«Сегодня пропустили совсем необязательные два мяча, которые очень осложнили игру. Сложно понять причину таких ошибок, которые привели к первым двум голам. Думаю, кроме как нелепыми, эти два мяча назвать нельзя. К чести футболистов, они смогли отыграть и свести матч к ничьей.
Естественно, качество игры абсолютно нас не радует, но это лакмусовая бумажка, которая говорит о глубоком кризисе в нашем клубе. Для нас ничего удивительного нет в том, что мы показываем такой футбол низкого уровня и качества. Многие факторы влияют на то, что происходит сейчас. Одной причины не может быть, это не только тренировки, но и атмосфера вокруг и внутри клуба. Результат закономерный, соперник забил три мяча, мы забили три. Ничья — итог сегодняшнего матча», — цитирует Калешина сайт ФНЛ.