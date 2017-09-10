Пользователи «Твиттера» высмеяли причёску Пандева

Пользователи социальной сети «Твиттер» высмеяли причёску македонского нападающего «Дженоа» Горана Пандева, с которой 34-летний футболист появился в гостевом матче 3-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (0:1).
Пользователи «Твиттера», включая аккаунты известных европейских спортивных СМИ, сравнили узор из плешин на голове игрока с мужским половым органом. Некоторые предложили Пандеву привести голову в порядок, а другие шутили по поводу того, что причёска македонца «вдохновляет», но нуждается в цензуре во время телетрансляций.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
Пандев: видимо, не судьба мне поиграть в России