Нигматуллин: таких патриотов «Динамо», как Шунин, надо совсем иначе встречать

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своём отношении к оскорбительным кричалкам в адрес вратаря «Динамо» Антона Шунина, которые неслись с трибун стадиона «Арена Химки» на матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).
«Не ясно, чем вызваны оскорбительные выкрики в адрес Шунина с трибун во время матча «Динамо» с «Зенитом». Таких футболистов в нашем чемпионате – раз, два, и обчёлся. Патриотов, которые всю карьеру провели в одном клубе, надо совсем по-другому встречать.
Лучшая оценка для вратаря – цифра ноль в графе пропущенных мячей. Шунин в сложном матче против «Зенита» сохранил ворота в неприкосновенности, поэтому его игру можно оценить очень позитивно. Да и предыдущем матче Шунина, против сборной России, претензий к нему не было», — сказал Нигматуллин.