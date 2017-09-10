Кокорин: посмотрели видео, пенальти был — странно, что судья не отреагировал

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (0:0) в матче девятого тура РФПЛ.
«Не скажу, что исход закономерен, потому что всё-таки мало моментов было у «Динамо». Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом. Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: «Давайте посмотрим вместе». Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что, по его мнению, это не пенальти. Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья.
Что произошло в эпизоде с неназначенным пенальти? Я почувствовал удар сзади и упал. Всё. На сто процентов был уверен, что судья это увидел, но, к сожалению, нет.
«Зенит» не забил во втором матче подряд. Мы понимаем, что этих очков может не хватить потом. Нужно сделать правильные выводы и постараться выиграть ближайший матч. Понятно, все мы расстраиваемся. Когда победа, то другое настроение. Для «Зенита» ничья как поражение. Ждём ближайший матч, это будет Лига Европы. Хотим побыстрее выиграть", — цитирует Кокорина сайт клуба.