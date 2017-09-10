«Шальке» на своём поле обыграл «Штутгарт»

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» принимал на своём поле «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали защитник Налдо, форвард Гвидо Бургшталлер и хавбек Набиль Бенталеб, который реализовал пенальти. За «Штутгарт» отличился полузащитник Чадрак Аколо.
Таким образом, «Шальке» набрал шестое очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Штутгарт» (3) находится на 14-й строчке.