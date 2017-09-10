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«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» и не смог обогнать «Зенит»

10 сентября 2017, воскресенье. 20:56 Футбол

«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте Мануэл Фернандеш исполнил штрафной на левом фланге, закрутил мяч к чужим воротам, где Родолфо в высоком прыжке опередил Неманью Пейчиновича, но направил мяч в собственные ворота. В концовке Раванелли получил мяч около штрафной и пробил с лёта с 20 метров точно в угол.

«Локомотив» (20 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на балл. «Ахмат» (13 очков) — седьмой.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 – Родолфо – 55 (автогол), 1:1 – Раванелли – 84

Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Зенит ФК Локомотив
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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