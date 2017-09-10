Кононов: «Ахмат» играл лучше, чем «Локомотив», мы были агрессивнее

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от ничьей в матче девятого тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Думаю, мы играли лучше, чем «Локомотив», несмотря на то что по ходу матча проигрывали. Мы были агрессивнее, у нас было больше инициативы и моментов. В таких матчах, которые мы проводим хорошо, нам нужно дожимать соперника», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Локомотив» (20 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на балл. «Ахмат» (13 очков) — седьмой.
«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» и не смог обогнать «Зенит»