Сёмин: наверное, очко в Грозном — это движение вперёд для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от ничьей в матче девятого тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Наверное, закономерный результат. Могли выиграть, шло к этому. Могли и проиграть, концовку «Ахмат» провёл очень сильно и оказал серьёзное давление.
Наверное, очко — это движение вперёд. Всегда очень сложно подвести всех к единым кондициям после игр сборных, после такого большого перерыва. Это и сыграло большую роль», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
Кононов: «Ахмат» играл лучше, чем «Локомотив», мы были агрессивнее