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«Беневенто» потерпел третье подряд поражение в Серии А, уступив «Торино»

10 сентября 2017, воскресенье. 21:08 Футбол

В матче 3-го тура чемпионата Италии новичок Серии А «Беневенто» принимал на своём поле «Торино». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Торино» смог вырвать победу в этой встрече благодаря голу испанского нападающего Яго Фальке на третьей компенсированной минуте матча. Таким образом, «Беневенто» проиграл третью подряд игру на старте сезона Серии А.

«Торино» (7 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Беневенто» находится на последней 20-й строчке, являясь единственной командой, которая ещё не набрала ни одного очка.

Италия - Серия А. 3-й тур
10 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Беневенто
Беневенто
0 : 1
Торино
Турин
0:1 – Фальке – 90+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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