Промес: сотая игра за «Спартак», 50 голов. Хочу большего

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, забивший победный гол в матче девятого тура РФПЛ с «Рубином» (1:0), дал понять, что не намерен останавливаться на достигнутом. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«100-я игра. 50 голов. Хочу большего», – написал голландец на своей странице в социальной сети „Инстаграм“.
Промес перешёл в московский «Спартак» в августе 2014 года. Лучший бомбардир в истории «Спартака» — Никита Симонян, у которого 160 голов в 244 матчах.
Фото доступно на странице игрока в социальной сети «Инстаграм».
Промес забил 50-й гол за «Спартак»