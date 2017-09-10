Фурсенко: всё придёт в норму, «Зенит» будет забивать и радовать зрителей

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РФПЛ, а также дал оценку работе клуба во время летнего трансферного окна.
«Сама игра неплохая. Даже сказал бы, что хорошая. В завершающей стадии чуть подкачали, но «Зенит» играл хорошо, интересно, зрелищно. Было очень сложно играть против команды, которая обороняется всем составом. Потихоньку всё придёт в норму. Будем играть, забивать и радовать зрителей.
Довольны ли работой в трансферное окно? Мы идеально отработали и с точки зрения финансов, и с точки зрения того, что просил тренер», — сказал Фурсенко в эфире программы «После футбола».
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