Панченко: «Динамо» отдало «Зениту» территорию, такая была тактическая задумка

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением о домашнем матче девятого тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.
«Мы отдали «Зениту» территорию, это была такая тактическая задумка. В целом провели очень хороший матч, выбегали в контратаки, имели моменты. Но и у «Зенита», конечно, были моменты. Ничья закономерна», — сказал Панченко в эфире программы «После футбола».
«Зенит» во втором туре подряд потерял очки и с 21-м баллом в активе идёт на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо» (9) находится на 11-й строчке.
«Динамо» — «Зенит» — 0:0. Видеообзор матча