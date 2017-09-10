Даудов: «Ахмату» немного не повезло, но ничья с одним из лидеров РФПЛ приемлема

Президент «Ахмата» Магомед Даудов поделился впечатлениями от ничьей в матче девятого тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Конечно, мы всегда ждем и желаем нашей команде побед. Но предугадать результат невозможно. В этом особенность футбола. А когда встречаются такие амбициозные, проповедующие атакующий футбол команды, как «Ахмат» и «Локомотив», судьбу поединка решают эпизоды.
Сегодня был интересный матч, в котором нашим ребятам немного не повезло. Они больше атаковали и создавали моменты, особенно во втором тайме. Тем не менее, ничья с одним из лидеров чемпионата — приемлемый результат", — написал Даудов в «Инстаграме».
Кононов: «Ахмат» играл лучше, чем «Локомотив», мы были агрессивнее