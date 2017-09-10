Иванович: игра с «Динамо» была тяжёлой, «Зенит» не успел забить

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Арена Химки», завершилась вничью со счётом 0:0.
«Это была тяжёлая игра. Соперник старался не пропустить, а мы не успели забить и сыграли вничью второй раз подряд. Ничего, мы должны готовиться к следующей игре. У нас будут игры каждые четыре дня, мы должны быть готовы к каждой из них. Постараемся в следующем матче выиграть", — заявил сербский футболист в эфире программы «После футбола».
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