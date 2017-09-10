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Кононов: «Ахмату» в игре с «Локо» не хватало выхода из отбора в атаку без потерь

10 сентября 2017, воскресенье. 22:56 Футбол

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от ничьей в матче девятого тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«В целом, игра оставила хорошее впечатление. Конечно, в первом тайме нам нужно было сыграть получше — поагрессивнее, включать скорости, атаковать без потерь. Ребята играли строго и дисциплинированно. Нам не хватало выхода из отбора в атаку без потерь. Атака должна была быть быстрой и с результатом. У нас было две неплохих атаки, но не удалось их реализовать. Здорово пробил Семенов головой, но Гилерме выручил соперников.

Во втором тайме мы планировали делать замены именно чтобы усилить игру. Минут 20-25 мы провели очень мощно — были и моменты, и забитый гол. Доволен игрой и самоотдачей ребят, к сожалению, выиграть не удалось. Мы все из-за этого переживаем, это не хорошо, это плохо.

Сборная — это одно, а клуб — совсем другое. У нас конкуренция. Я верю в Роши, он хорошо работает на тренировках. Но я смотрел за ним на тренировках, он приехал достаточно усталым, так как сыграл два матча за сборную по 90 минут. Я рассматривал разные варианты, были мысли, кого выпустить, Роши или Раванелли, и в данном случае выбор остановился на Раванелли. Роши будет играть, он получит шанс", — цитирует Кононова сайт клуба.

Сёмин: минуты до 60-й особых проблем в Грозном у «Локомотива» не было
Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат" Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Локомотив Одисе Роши Олег Кононов
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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