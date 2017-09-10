Мбенге: неслучайно «Локомотив» один из лидеров РФПЛ

Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенге поделился впечатлениями от ничьей в матче девятого тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Это была тяжёлая игра против сильного соперника. Неслучайно „Локомотив“ один из лидеров чемпионата. Во втором тайме у нас было много моментов, но реализовать получилось только один. Жалко, что наш гол не засчитали, вести в счёте, конечно, лучше. Но раз отменили, наверное, офсайд был.
Что касается моей формы, мне ещё нужно время. Думаю, с каждой тренировкой буду набирать кондиции", — цитирует Мбенге сайт клуба.
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