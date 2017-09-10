Дебютный матч Абденнура в «Марселе» завершился заменой из-за травмы и поражением

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своём поле потерпел поражение со счётом 1:3 от «Ренна».
Уже к 10-й минуте гости сумели отличиться дважды — голами отметились Вахби Хазри и Бенжамен Буриго. На 70-й минуте Жорис Ньяньон сделал счёт 3:0. В концовке гол престижа в составе «Марселя» забил Морган Сансон. При этом у «Ренна» была возможность забить четвёртый мяч, но Ндомбе Мубеле не реализовал пенальти.
Дебютный матч за «Марсель» провёл защитник Аймен Абденнур — тунисец был заменён на 72-й минуте из-за повреждения.
В таблице французского чемпионата «Марсель» (7 очков) занимает 10-е место, а «Ренн» (5), одержавший первую победу в сезоне, 14-е.