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«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1. Видеообзор матча девятого тура РФПЛ

11 сентября 2017, понедельник. 00:02 Футбол

«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте Мануэл Фернандеш исполнил штрафной на левом фланге, закрутил мяч к чужим воротам, где Родолфо в высоком прыжке опередил Неманью Пейчиновича, но направил мяч в собственные ворота. В концовке Раванелли получил мяч около штрафной и пробил с лёта с 20 метров точно в угол.

«Локомотив» (20 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на балл. «Ахмат» (13 очков) — седьмой.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Локомотив
Новости. Футбол
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