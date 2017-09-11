Слуцкий: Муса был очень близок к переходу в «Халл»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подтвердил, что нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса мог вновь поработать под его руководством. Муса перешёл из ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года за € 19,5 млн.
«Мы подошли очень близко к переходу Мусы. Но не каждое решение зависит от меня или от клуба. Я думаю, он хочет проявить себя в „Лестере“, ему нужна еще одна попытка. Он много думал, и, наконец, решил остаться в „Лестере“.
Окончательное решение было принято в полдень в день дедлайна, у нас уже не было времени, чтобы найти другой вариант", — цитирует Слуцкого Daily Trust.
Ахмед Муса близок к переходу из «Лестера» в «Халл Сити»